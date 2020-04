Il mondo di Artemis Fowl, dal libro al film di Branagh

Ispirato al primo libro dell'epica serie bestseller firmata da Eoin Colfer, edita in Italia da Mondadori, Artemis Fowl regala al pubblico di tutte le età un'intensa esperienza cinematografica da vivere per la prima volta su Disney+, comodamente dalle proprie case. Diretta da Kenneth Branagh, questa fantastica avventura epica, con paesaggi magnifici e spettacolari effetti visivi, trasporterà gli spettatori in nuovi mondi magici.

Artemis Fowl è interpretato dall'esordiente Ferdia Shaw nel ruolo del protagonista, assieme a Lara McDonnell, Josh Gad, Tamara Smart, Nonso Anozie, Josh McGuire, Nikesh Patel e Adrian Scarborough, con Colin Farrell e Judi Dench. Il film debutterà in esclusiva in streaming su Disney+ il 12 giugno. "In tempi difficili, un genio del crimine di dodici anni è un compagno di viaggio formidabile - afferma il regista -. Brillante e divertente, accompagnerà il pubblico verso nuovi mondi dove incontrerà personaggi indimenticabili, tra magia e caos. La sua famiglia è molto importante per lui e, anche se non lo ammetterebbe mai, sarebbe orgoglioso quanto me che le famiglie di tutto il mondo potranno godersi la sua prima avventura sullo schermo, insieme, su Disney+".

Discendente di una lunga stirpe di menti criminali, il geniale dodicenne Artemis Fowl si trova coinvolto in una battaglia che richiederà forza e furbizia contro una potente razza segreta di fate, possibili responsabili della scomparsa di suo padre. Basato sul libro di Eoin Colfer, il film è un'avventura fantastica che segue il viaggio di Artemis Fowl, discendente di una lunga stirpe di menti criminali, alla disperata ricerca del padre rapito. Per pagare il riscatto, Artemis dovrà infiltrarsi in un'antica civiltà sotterranea, il mondo avanzato delle fate, e portare al rapitore l'aculos, il più potente e ambito oggetto magico delle fate. Per trovare questo oggetto nascosto, l'astuto Artemis escogita un piano che lo coinvolgerà in una pericolosa sfida di astuzia contro le potenti fate.