Il Libro dei fatti compie 30 anni, per conoscere e ricordare

ROMA - "Il 2020 è un anno che, in Italia e nel mondo intero, resterà indelebile nella nostra memoria", scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella prefazione del Libro dei fatti, che celebra il suo 30/o anniversario nella fase più difficile della recente storia del nostro Paese e non solo.

Disponibile nelle librerie, negli Autogrill e anche nei formati app, ebook e web, il volume pubblicato da Adnkronos Libri racconta in 960 pagine tutto il 2019. All'interno, però, anche uno speciale sull'emergenza Coronavirus con una cronologia aggiornata fino al 14 luglio.

Dall'avvicendamento dei due governi Conte sostenuti da maggioranze diverse alla vicenda della nave Diciotti, dai negoziati sulla Brexit all'incendio della cattedrale di Notre Dame a Parigi, il libro è una bussola per muoversi tra gli avvenimenti dell'anno passato, tra notizie, dati e immagini. Si parte con i dieci fatti dell'anno in Italia e nel mondo, per approdare alla cronologia, agli anniversari storici, ai personaggi noti scomparsi nell'anno, fino ai fatti curiosi del 2019.

"Il Libro dei Fatti resiste alla crisi dell'editoria ed è ancora una volta protagonista importante dell'informazione verificata - afferma Giuseppe Marra, presidente del Gruppo Adnkronos -. Celebriamo con soddisfazione i 30 anni di questa pubblicazione che, grazie anche alle nuove tecnologie digitali, ha un format in continuo aggiornamento, una capacità sempre nuova di raccontare la realtà con spirito scevro da pregiudizi e una visione lungimirante sulle future dinamiche politiche e socio-economiche". Oltre a quello del premier Conte, il libro si avvale di tanti contributi autorevoli, tra i quali quelli del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, dell'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e dell'amministratore delegato e direttore generale di Enel, Francesco Starace.

Tra gli inserti speciali, ritorna l'approfondimento ormai consolidato sulla Sostenibilità, con la cronologia delle principali notizie e un glossario a tema. Il libro rappresenta anche un modo originale per il lettore di apprendere gli eventi principali dell'ultimo anno, di conoscerne di nuovi e di singolari o di ricordarli mettendosi alla prova: al suo interno, infatti, contiene alcuni quiz per tenere allenata la memoria.