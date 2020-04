Boom biblioteche online, a Milano +641% iscrizioni

Il coronavirus fa scoprire agli italiani le biblioteche online, che registrano un vero e proprio boom di iscrizioni e di prestiti. La versione online del sistema bibliotecario di Milano ha avuto un aumento del 641% delle iscrizioni e il numero di prestiti o meglio download di libri e audiolibri ha superato i 57mila nel solo mese di marzo, più del doppio rispetto al mese prima quando la gente non era reclusa in casa per colpa dell'epidemia di Coronavirus.

A fare incrementare le iscrizioni che nei primi tre mesi dell'anno scorso erano state 671, e che quest'anno sono passate dalle 694 di febbraio, alle 4307 del 31 marzo, è stata anche la possibilità di fare tutte le procedure online senza dover passare fisicamente in biblioteca. Analizzando i dati una delle cose che più salta all'occhio è che gli italiani, o per lo meno i milanesi, preferiscono ascoltare i libri piuttosto che leggerli, e che preferiscono la narrativa alla saggistica.

A marzo infatti sono stati scaricati 13751 ebook ma ben 44542 audiolibri. In entrambe le categorie a fare la parte del Leone è Elena Ferrante, autrice della saga bestseller L'amica geniale (e/o).