'Ghiaccio', serie audio di Lackberg e Karim per Storytel

La pandemia, l'isolamento, l'amore a distanza. La scrittrice bestseller Camilla Läckberg, tradotta in oltre 60 paesi, e l'attore Alexander Karim indagano sul senso di una vita priva di contatto con il mondo in 'Ghiaccio', nuova serie audio originale Storytel scritta in esclusiva per la prima piattaforma europea di audiolibri e podcast, con le voci di Claudia Gerini e Francesco Montanari. Tutti gli episodi della serie, che verrà distribuita a livello mondiale, saranno disponibili su Storytel Italy dal 15 settembre.

"Lavorare a una storia pensata per l'audio dona alla storia stessa fantastiche opportunità. Nella serie, gli ascoltatori avranno la possibilità di conoscere i personaggi a un livello più profondo e di vederne i diversi lati; la trama può essere sviluppata, portata su punti di svolta e percorsi differenti - e il finale può essere completamente diverso. Ghiaccio è una storia che trascende i confini e a cui io e Alexander ci siamo molto appassionati. Non vediamo l'ora che raggiunga il pubblico" dice la Lackberg, tra le autrici svedesi più conosciute e apprezzate a livello internazionale che ha raggiunto il successo con la serie di dieci romanzi ambientati nel suo paese d'origine, Fjällbacka.

Sono passati sei mesi da quando il mondo è stato inghiottito da una pandemia mortale. Il virus muta costantemente, rendendo impossibile la ricerca di una cura e già metà della popolazione mondiale è morta. Un hotel di lusso nel centro di Stoccolma offre rifugio ai soli ricchi. Il cibo viene consegnato a domicilio e gli ospiti sono isolati gli uni dagli altri.

Anna, chirurga in uno degli ospedali più grandi della città ha abbandonato il suo lavoro ed è ospite dell'hotel da più di due mesi. Erik la incontra accidentalmente il giorno in cui arriva. I due iniziano a parlare tra loro usando un walkie talkie ma finiranno per innamorarsi e violare l'isolamento con tutte le tragiche conseguenze, mentre fuori esplode la violenza.

