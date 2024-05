Siria, 3 combattenti Hezbollah uccisi in raid Israele

Tre combattenti siriani, membri degli Hezbollah libanesi con sede in Siria, sono stati uccisi mercoledì sera in un attacco israeliano nella regione di Homs, nella Siria centrale, ha detto l'Osservatorio siriano per i diritti umani, precisando che i tre sono stati uccisi "in un attacco israeliano contro un sito militare nella regione di Homs". Secondo i media statali siriani e l'Osservatorio, un altro attacco israeliano ha ucciso una ragazza nella città costiera di Banyas, provocando anche 10 feriti.



