"Mi fa piacere che Le Pen possa essere conosciuta e stimata come donna di pace. Noi non voteremo mai von der Leyen. La Commissione uscente è stata una delle più dannose per i cittadini europei. Io lavoro per un centrodestra unito in Europa senza allearsi con i socialisti". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini a "Porta a Porta" su Rai 1 commentando le recenti dichiarazioni della premier Meloni su Marine Le Pen.



