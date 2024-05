Wsj, Musk possibile consigliere di Trump se vincesse

Donald Trump ed Elon Musk hanno discusso di un possibile ruolo consultivo per il leader di Tesla e X nel caso in cui il tycoon dovesse riconquistare la Casa Bianca. Lo scrive il Wall Street Journal, riferendo che la discussione ha avuto luogo durante un incontro a marzo a Montsorrel, nella tenuta dell'investitore milionario Nelson Peltz a Palm Beach, in Florida, con un gruppo di amici ricchi e potenti. Il ruolo non sarebbe stato completamente definito e potrebbe anche non materializzarsi, ma i due hanno discusso dei modi per dare a Musk un'influenza sulle politiche relative alla sicurezza delle frontiere e all'economia.



