Book Tales, a Chiari la lettura protagonista

Rendere la lettura protagonista, in un percorso tra passione e professione dedicato al libro e ai modi migliori per comunicarlo, e perché no, anche per venderlo: è questo il perimetro in cui si muove Book Tales, il primo progetto, in programma dal 1 marzo al 26 giugno, che la città di Chiari (Brescia) ha ideato in seguito alla nomina il 18 ottobre scorso a Prima Capitale Italiana del Libro.

Un ricco calendario con tante iniziative digitali e non, pensate per imparare a fare podcast, recensioni e contenuti efficaci sui social e per creare un confronto costruttivo tra tutti coloro che si occupano di libri: compongono il progetto dialoghi e dibattiti online con autori, giornalisti, insegnanti, social media manager, uffici stampa, digital PR ed editori, 5 Webinar e un percorso di tutoring, un concorso aperto a singoli e gruppi, anche di studenti. Book Tales, realizzato in collaborazione con il C.R.E.L.E.B.- Centro di Ricerca Europeo Libro Editoria Biblioteca e i master in editoria dell'Università Cattolica di Brescia e Milano, si concluderà il 26 giugno, con il primo Forum italiano dei Bookinfluencer, in occasione della Rassegna della Microeditoria di Chiari, che quest'anno eccezionalmente si terrà in estate.

I lavori prenderanno il via il 1 marzo con il primo dei percorsi del progetto, che prevede una serie di incontri digitali per discutere su dove fare book telling oggi, condotti da Edoardo Barbieri. Tra gli ospiti, Elena Loewenthal, Alice Urciuolo, Maurizio Crippa, Antonia Arslan. Il secondo percorso, curato nel mese di aprile da Paola Di Giampaolo, sarà più interattivo e coinvolgerà alcuni professionisti della comunicazione che daranno consigli pratici e si soffermeranno sui generi dei libri, sulla piccola e media editoria e sulla bibliodiversità.

Infine il terzo percorso, a maggio, vedrà la partecipazione di docenti dei due Master in Editoria dell'Università Cattolica per la realizzazione di webinar dedicati ai vari aspetti del book telling. Contemporaneamente, sarà lanciato il concorso "Io, Bookinfluencer": con l'aiuto di un tutor, gli iscritti ai diversi webinar elaboreranno una prova (una recensione, un audio per podcast, un contenuto per Instagram) che verrà votata dagli studenti dei due Master. Gli elaborati migliori saranno poi condivisi nell'ambito del Forum dei Bookinfluencer.

Già osservando il logo realizzato dal designer Armando Milani per Chiari Capitale Italiana del Libro (un libro-fiore da cui germoglia la vita che sboccia, a rappresentare il rapporto vita e cultura, uomo e natura), che resterà anche per le prossime Capitali del Libro, si intuisce quanto l'apertura, il confronto e la contemporaneità siano le caratteristiche di Book Tales: con i suoi eventi tutti gratuiti e disponibili in diretta sulle pagine social ufficiali e anche in differita, il progetto si propone come un'opportunità di dialogo, orientata alla massima condivisione per fare il punto sui luoghi e sui modi in cui oggi si parla di libri.

"Il riconoscimento come Prima Capitale italiana del Libro va ad incasellarsi e a consolidare la linea amministrativa che abbiamo portato avanti in questi anni: cultura, educazione, sostenibilità e senso civico", ha commentato il sindaco di Chiari, Massimo Vizzardi, "Chiari è sempre stata una 'città che legge' oltre che una città con un patrimonio artistico e culturale da valorizzare e proteggere. Questa nuova sfida ci darà l'occasione per far conoscere fuori Regione le nostre ricchezze e per aumentare ancor di più il senso di appartenenza alla comunità: una comunità curiosa e attenta al prossimo e all'ambiente che la circonda". (ANSA).