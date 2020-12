Su Radio Kids le favole lette da Buy, Ayane, Costa

ROMA - Per tutto il mese di dicembre, Radio Kids si farà portatrice di un'iniziativa benefica organizzata a favore di Fondazione Theodora Onlus, che dal 1995 si occupa di portare un sorriso e un po' di ascolto ai bambini ricoverati in ospedale. Da martedì 8 dicembre, alle 10.00 e alle 19.00, sul canale verranno trasmesse alcune favole scritte dal premio Andersen, Emanuela Bussolati, lette e interpretate da personalità del mondo dello spettacolo.

Ecco gli artisti che hanno aderito all'iniziativa benefica la prima settimana. Si comincia con Margherita Buy con Vento che spazza e distrugge (8 dicembre); Giulia Lazzarini con Il bosco meraviglioso (9 dicembre); Lella Costa con Riccioli d'oro (10 dicembre); Malika Ayane con La rana dalla bocca larga (11 dicembre); Alice Mangiona della Pozzolis Family con Bruco golosone (12 dicembre); Claudia De Lillo con Zizola e il sale (13 dicembre); Antonio Buonanno con Il desiderio del maialino e quello del gatto (14 dicembre).

"È nei momenti di difficoltà che i sogni vengono in aiuto e ora che i bambini in ospedale sono più soli ed isolati a causa della pandemia, c'è ancora più bisogno di sognare e viaggiare con la fantasia. Come farlo senza entrare in ospedale? Grazie al potere della voce e delle fiabe", sottolinea Emanuela Basso Petrino, consigliere delegato di Fondazione Theodora Onlus, a cui va il ringraziamento di Radio Kids per aver creduto in questa collaborazione. Le favole che Fondazione Theodora Onlus ha donato a Radio Kids saranno poi disponibili anche in podcast.

Radio Kids si può ascoltare sulle radio digitali Dab+, sulla app Rai Play Radio, sul sito web www.raiplayradio.it/radiokids e sui televisori digitali terrestri e satellitari nella sezione dei canali radio.