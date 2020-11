Al via 'Un libro unisce sempre' di #ioleggoperché-Libriamoci

ROMA - Parte il 21 novembre, nella prima giornata di #ioleggoperchè e nell'ultimo giorno di Libriamoci, la campagna congiunta "Un libro unisce sempre". Per ricordare a tutti il valore del libro e della lettura saranno unite non solo l'iniziativa del Centro per il Libro e la Lettura del Mibact e il progetto per il potenziamento delle biblioteche scolastiche dell'Associazione Italiana Editori, che proseguirà fino al 29 novembre, ma tutta l'Italia con il coinvolgimento di scuole, librerie, media e autori.

I canali social di Libriamoci e di #ioleggoperché e i mediapartner che le supportano inviteranno scuole, librerie, ambassador, autori ed editori, a diffondere la campagna utilizzando la stessa immagine condivisa. I materiali per le scuole sono invece scaricabili sul sito https://www.ioleggoperche.it/download).

Aperta dai video messaggi dei ministri dell'Istruzione, Lucia Azzolina, e dei Beni Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, e da quelli del presidente del Cepell Diego Marani e di Aie Ricardo Franco Levi, la campagna social mobiliterà personaggi come Rudy Zerbi, attori della fiction Rai 'Un posto al sole', direttori e vicedirettori di giornali tra cui Maurizio Molinari di Repubblica e Venanzio Postiglione del Corriere della sera e tanti autori tra i quali Stefania Auci, Lorenzo Marone, Bernard Friot, Roberto Vecchioni, Nicola Gratteri, Antonio Nicaso, Romana Petri, Nicola Lilin, Orietta Berti, Raoul Bova, Licia Troisi, Francesco Sole, Marco Vichi, Elena Varvello, Alice Cappagli, Chiara Francini, Beppe Severgnini, Luca Di Fulvio, Riccardo Iacona, Alessandro Carnevale, Massimo Polidoro, Francesco Carofiglio, Cristina Chiaboni, Marta Palazzesi e molti altri.

"Non c'è modo migliore per avviare oggi quella straordinaria festa del libro e della lettura che è #ioleggoperché e che mobiliterà da sola oltre 13 mila scuole e oltre 2500 librerie in tutta Italia. Chiediamo a tutti di partecipare sui social condividendolo, ognuno a modo suo" ha sottolineato il presidente di Aie, Ricardo Franco Levi. "Una campagna congiunta che segna un passaggio del testimone - ha detto il presidente del Cepell, Diego Marani - tra Libriamoci, che è riuscita a coinvolgere, al momento, più di 7000 attività, oltre 10 mila lettori, più di 2200 scuole per promuovere la lettura ad alta voce, e #ioleggoperché che inizia il 21 novembre".