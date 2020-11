Libri 2020, Obama e O'Farrell tra 100 migliori New York Times

Si avvicina la fine dell'anno e fioccano le classifiche. Tra le più attese, quella dei 100 migliori libri del 2020 selezionati dalla New York Times Book Review, tra saggistica e narrativa, dove spicca il memoir di Barack Obama, 'Una terra promessa', appena uscito e subito bestseller, pubblicato in Italia da Garzanti.

Numerosi i titoli usciti o in arrivo nel nostro Paese tra i quali 'Nel segno dell'anguilla' (Guanda) di Patrik Svensson', vincitore del prestigioso August Prize, e 'Nel nome del figlio. Hamnet' di Maggie O'Farrell, vincitore del Women's Prize for Fiction 2020, storia del figlio di Shakespeare morto di peste a 11 anni, che verrà pubblicato in Italia nel gennaio 2021 da Guanda.

Nella lista anche 'Lo specchio e la luce' con cui si è conclusa la trilogia dedicata ai Tudor di Hilary Mantel , la scrittrice due volte Man Booker Prize, uscito in Italia per Fazi. E poi 'La morte di Gesù (Einaudi) del premio Nobel 2003 J.M.Coetzee, 'La valle oscura' di Anna Wiener (Adelphi), il bestseller in Giappone 'Seni e Uova' di Mieko Kawakami, uscito per Edizioni e/o e 'Kentuki' (Little eyes il titolo in inglese) di Samanta Schweblin pubblicato in Italia da Sur e 'Jack' di Marilynne Robinson, una delle più grandi scrittrici americane viventi, insignita da Obama con la National Medal of Arts and Humanities, che uscirà nella prima metà del 2021 per Einaudi.