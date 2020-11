Ugo Tognazzi, regista e 'papà di salvataggio' visto dai figli

ROMA - L'immagine inedita di una figura fondamentale e particolarissima del cinema italiano e al contempo quella di un padre con una grande passione per la cucina, che ama godere della compagnia dei suoi amici attori e registi e circondarsi della sua composita famiglia durante le feste di Natale: è il ritratto di Ugo Tognazzi che emerge da 'Ugo - La vita, gli amori, gli scherzi di un papà di salvataggio', il libro di Ricky, Gianmarco, Thomas e Maria Sole Tognazzi, edito da Rai Libri, in vendita nelle librerie e negli store digitali dal 12 novembre.

Tognazzi è stato una delle figure più significative del cinema italiano, ma anche una delle più poliedriche e artisticamente complesse, poiché ha spesso scelto per sé ruoli di confine, provocatori, scomodi, ruoli non solo difficili da interpretare, ma che erano soprattutto sfide lanciate al costume e alla morale della sua epoca. Per tracciare il ritratto tanto professionale quanto privato di questo grande attore ci vengono in aiuto i ricordi dei suoi quattro figli, tuttora legatissimi alla sua memoria e alla sua eredità professionale. Nati da tre diversi matrimoni, i figli di Tognazzi sono tutti professionisti del cinema, come attori, produttori e registi.