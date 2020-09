Zanichelli lancia #ciboperlamente per uscita Zingarelli 2021

ROMA - Solleticare l'appetito di cultura dei lettori attraverso la consegna gratuita a domicilio di un milione di cartoline per raccontare la bellezza della lingua italiana attraverso la storia e l'origine delle parole: le etimologie. E' #ciboperlamente, nuovo progetto Zanichelli per il lancio dello Zingarelli 2021. Sette le città italiane coinvolte: Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma e Cagliari in cui speciali "postini" Zanichelli in bicicletta consegneranno in alcuni quartieri un milione di cartoline illustrate, con la spiegazione dell'etimologia e la possibilità di scoprire tante altre parole grazie all'offerta di 3 mesi di dizionari digitali gratis, anche per la scuola (Inglese, Francese, Spagnolo, Italiano).

Con #ciboperlamente, un delivery gratuito di curiosità lessicali, Zanichelli ha deciso di guardare alle radici del lessico, selezionando 400 parole dalle etimologie particolarmente significative. Nell'edizione del nuovo vocabolario, queste etimologie sono accompagnate da un alberello, simbolo grafico che le contraddistingue.

Così l'aggettivo attonito, rispetto ai possibili sinonimi 'stupito', meravigliato', 'sbigottito' ecc., ha etimologicamente il significato di 'stordito dal tuono' (dal lat. attŏnitu(m), da tonāre 'tuonare'): l'immagine che se ne ricava è diretta, rende bene l'idea. E denigrare rispetto ai sinonimi 'diffamare', 'screditare', 'calunniare' ecc., acquista una connotazione particolare se si pensa al significato etimologico latino di 'oscurare (una fama, una reputazione)' in quanto 'tingere di nero (nigrare) completamente (de-)'.

Nella lingua italiana le etimologie sono prevalentemente di origine latina e greca, ma non mancano quelle da altre lingue. Per esempio yoga, voce sanscrita, che nell'induismo significa propriamente 'unione (tra l'individuo e l'Essere Supremo)', dalla voce verbale yunákti 'congiunge', corrispondente al latino iŭngere 'porre al giogo'. Zanichelli consegnerà anche 21 cartoline che illustrano 21 etimologie descritte e spiegate non solo a parole, ma attraverso le immagini di Fernando Cobelo, illustratore venezuelano. C'è anche possibilità di ordinarle tramite la piattaforma ciboperlamente.zanichelli.it.