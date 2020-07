A Baricco il premio Fondazione Il Campiello

VENEZIA - Il Premio Fondazione Il Campiello 2020 è stato assegnato ad Alessandro Baricco. Lo scrittore ritirerà il riconoscimento alla carriera in occasione della finale della 58/ma edizione del Premio Campiello, in programma sabato 5 settembre, per la prima volta in Piazza San Marco a Venezia.

Il Premio Fondazione Il Campiello viene conferito dal 2010 dall'omonima fondazione ad una personalità della cultura letteraria italiana contemporanea. Prima di Alessandro Baricco, hanno ricevuto il riconoscimento Isabella Bossi Fedrigotti (2019), Marta Morazzoni (2018), Rosetta Loy (2017), Ferdinando Camon (2016), Sebastiano Vassalli (2015), Claudio Magris (2014), Alberto Arbasino (2013), Dacia Maraini (2012), Andrea Camilleri (2011) e Carlo Fruttero (2010). (ANSA).