Giulio fa cose, mamma e papà Regeni raccontano

Arriva dal 9 luglio su Storytel (Serie Bianca Feltrinelli) l'audiolibro che raccoglie la testimonianza dei genitori di Giulio Regeni. "Alla tragedia del ricercatore Giulio Regeni - sottolinea la casa editrice in una nota - scomparso il 25 gennaio 2016 al Cairo, il mondo della politica non ha ancora risposto. Non ha risposto l'Egitto di Al Sisi che, anzi, continua a sabotare le indagini sul sequestro, la tortura e l'omicidio del figlio di Paola Deffendi e Claudio Regeni".

"Alla tragedia della scomparsa di Giulio Regeni - si legge ancora - non ha risposto l'Europa, a parte qualche passaggio di circostanza. Non ha risposto l'Italia che, anzi, ha rimandato il suo ambasciatore al Cairo. E anche oggi che, grazie al lavoro della Procura di Roma, cinque funzionari della Nsa - i servizi segreti del Cairo - sono sotto inchiesta con l'accusa di aver partecipato al sequestro di Giulio, le forze di polizia continuano a intimidire e a ostacolare la commissione egiziana per i diritti e le libertà alla quale i genitori si sono rivolti al Cairo. La lotta di Paola Deffendi e Claudio Regeni per Giulio e per tutti i Giulio uccisi in Egitto arriva ora attraverso la voce di Massimiliano Rossi su Storytel, dove, a partire dal 9 luglio, sarà disponibile Giulio fa cose, la testimonianza di tre anni di battaglie edita da Feltrinelli e scritta dai genitori del ricercatore di Cambridge con l'avvocato Alessandra Ballerini. Ma i genitori di Giulio non sono soli: con loro c'è l'onda gialla che parla, indossa braccialetti, appende in comuni, università e luoghi di cultura quello striscione che chiede verità e giustizia. E questa lotta deve essere anche la nostra, perché la verità e la giustizia sono diritti che spettano a tutti i cittadini".

Lanciata in Italia il 27 giugno 2018, Storytel è la prima piattaforma europea di audiolibri e podcast e vanta un catalogo di più di 100mila titoli, tra cui molte esclusive, in continuo aggiornamento.