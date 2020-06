Premio Flaiano a Javier Cercas, omaggio a un grande di Spagna

PESCARA - Il Premio Internazionale Flaiano di Letteratura 2020 è stato assegnato allo scrittore Javier Cercas. Lo ha annunciato la presidente della manifestazione Carla Tiboni. Javier Cercas Mena è uno scrittore e saggista spagnolo, e opinionista per il quotidiano spagnolo El País, e per anni è stato anche insegnante universitario di filologia. Ha anche realizzato varie traduzioni di opere di altri autori. A partire dal suo romanzo di successo "Soldados de Salamina", le sue opere sono state tradotte in più di venti Paesi ed in più di trenta lingue.

Resi noti anche i finalisti del Premio Flaiano di Narrativa 2020 che sono: Giorgio Montefoschi con "Desiderio" (La Nave di Teseo); Gabriele Pedullà con "Biscotti della fortuna" (Einaudi); Walter Siti con "La natura è innocente" (Rizzoli).

Il programma della 47/a edizione prevede dal 27 giugno al 3 luglio il Flaiano Film Festival, il 4 luglio la serata finale di letteratura e italianistica mentre il 5 luglio la serata finale per cinema, teatro, televisione e giornalismo.