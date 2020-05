Online Passaparola 2020 sul futuro del libro e della lettura

Sarà online l'edizione 2020 di ' Passaparola' dedicata a 'Leggere, il Futuro' per cercare di interpretare le tendenze e le sfide del mondo della lettura, indagando le potenzialità dell'incontro con il digitale. A inaugurare il ciclo sarà il 28 maggio alle 18.30, in diretta sui canali del Forum del Libro (sito internet, Facebook, Youtube) e dei partner del progetto, l'incontro "L'Italia dei festival: la piazza e il virtuale" che vedrà protagonisti Nicola Lagioia, direttore del Salone internazionale del Libro di Torino; lo storico Alessandro Barbero e Marzia Corraini del comitato organizzatore del Festivaletteratura di Mantova, intervistati da Marino Sinibaldi.

L'appuntamento annuale dell'Associazione Forum del Libro, promotrice dal 2006 di attività a sostegno della lettura, sarà un evento diffuso realizzato con il supporto dei partner Rai Cultura, MLOL e Scrittori a domicilio. L'iniziativa si svolgerà fino ad ottobre e si articolerà in dibattiti e incontri online, includendo l'utilizzo di canali di diffusione diversi per rivolgersi a un pubblico ampio e trasversale. Da qui, la decisione di aprire il dibattito anche ai più giovani attraverso Passaparola OFF, sezione laterale che vedrà protagonisti blogger, influencer e content creator appassionati di lettura.

Al centro dei dibattiti: le forme inedite assunte da festival e fiere letterarie, la ridefinizione dell'idea di libreria, il futuro della lettura condivisa, ma anche didattica a distanza e potenzialità delle biblioteche scolastiche. Il 9 giugno, sempre alle 18.30, si parlerà de "L'Italia delle librerie: l'innovazione necessaria", in un incontro coordinato da Rocco Pinto con la libraia Filomena Grimaldi, Giusi De Luca di Adelphi e lo scrittore Marco Lupo. Il 19 giugno alle 18.30 Maria Teresa Carbone coordinerà l'appuntamento "L'Italia dei lettori: insieme, vicini e lontani" con Simonetta Bitasi (Gruppi di lettura Mantova), Lucia Megli (IC Perlasca-Roma), Anna Maria Montinaro (Presìdi del Libro) e lo scrittore Giulio Mozzi. Gli appuntamenti su www.forumdellibro.org e i canali Facebook, Twitter ed Instagram del Forum del Libro.