La voce di Camilleri ne I duellanti in regalo

L'inconfondibile e indimenticabile voce di Andrea Camilleri in regalo ai lettori e a sostegno dell'Ospedale Spallanzani. Dal 9 aprile sul sito dell'editore Sellerio sarà possibile scaricare gratuitamente l'audioracconto 'I duellanti', dalla raccolta La Regina di Pomerania e altre storie di Vigàta, letto dallo scrittore più amato d'Italia. Un piccolo gioiello che arriva nella Pasqua della pandemia introdotto da un video "riscoperto con commozione", dice la casa editrice, in cui lo scrittore racconta la lettura ritrovata. "I miei duellanti duellano a forza di gelati" dice Camilleri ricordando un episodio della sua giovinezza quando sulla spiaggia del suo Paese "arrivava un carrettino a forma di mezza barca, spinto a mano con dentro due pozzetti di gelati" e il gelataio Michele gridava "venite a prendervi il gelato da Michele perchè Michele deve mantenere due mogli".

"Negli anni, la presenza di Andrea Camilleri è stata sempre un importante punto di riferimento, morale e intellettuale. E in questo tempo tra i più difficili che l'Italia sta vivendo, la sua mancanza è un vuoto ancora più grande. L'editore Sellerio e la famiglia Camilleri hanno quindi deciso di donare la lettura di uno dei suoi racconti più brillanti per poter permettere di ascoltare e ritrovare la voce unica di Andrea" viene sottolineato nella nota dell'editore.

Nel 2012, per la pubblicazione della raccolta La Regina di Pomerania e altre storie di Vigàta, Andrea Camilleri e l'editore Sellerio decisero che quel libro poteva svilupparsi anche in un App. E La Regina di Pomerania divenne la prima applicazione di Camilleri che lesse tutti i racconti della raccolta insieme ad altri contenuti extra disponibili in audio. "Un archivio da cui è tratto questo piccolo gioiello che, insieme alla famiglia Camilleri, abbiamo deciso di condividere con voi" spiega la casa editrice.

L'audioracconto sarà disponibile in formato digitale sul sito della Sellerio - www.sellerio.it. I lettori che vorranno fare una donazione troveranno le indicazioni per sostenere l'Ospedale Spallanzani di Roma. Le informazioni su https://sellerio.it/it/camilleri-legge-i-duellanti/