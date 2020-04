Record Treccani.it, e i lettori cercano 'normalità'

Record di contatti sul portale Treccani.it che ha superato ormai il milione di visitatori unici al giorno, sfiorando i due milioni di pagine visualizzate quotidianamente, confermando Treccani "come punto di riferimento per un'informazione veritiera e puntuale e centro nevralgico di diverse iniziative a carattere scientifico-culturale, anche in questa fase di emergenza sanitaria", sottolinea una nota.

Tra le espressioni più ricercate sul Vocabolario Treccani online ed inserite nella lista delle Parole del coronavirus stilata da Treccani in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità: sorveglianza digitale, sicurezza, tampone, distanziamento sociale, test sierologico, mascherina, molecola killer, curva epidemica, fase 2, droplet. Sono queste le parole che stanno entrando a far parte del linguaggio comune e per le quali è indicata all'interno della sezione "Le parole valgono" la definizione più corretta per una maggiore comprensione del fenomeno epidemico e per un uso più consapevole delle stesse. Cambia dunque la prospettiva rispetto all'emergenza da Covid-19 e ci si prepara ad una nuova normalità.