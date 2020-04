Ebook con due inediti di Forcellino su Raffaello

Un ebook gratuito di Antonio Forcellino con due racconti inediti, Galatea e L'incontro, con protagonista Raffaello, e il primo capitolo dei tre libri che compongono la trilogia 'Il secolo dei giganti' sui grandi del Rinascimento saranno resi disponibili dal 15 aprile da Harper Collins Italia per l'iniziativa #StayHomeReadMore, lanciata nei giorni della pandemia con un'illustrazione di Anna Neudecker, in arte 'la Bigotta'.

Tra le proposte tre novelle dell'autrice bestseller di thriller Karin Slaughter, che venduto più di 35 milioni di copie in tutto il mondo. Scaricabili gratuitamente su tutti gli store online in ebook fino al 20 aprile sono: 'A ogni costo', prequel a La figlia modello', 'La mia vendetta' e 'Capelli biondi, occhi azzurri'. Fondatrice del progetto Save the Libraries, organizzazione no-profit che ha lo scopo di sostenere le biblioteche e la programmazione bibliotecaria, la Slaughter è l'autrice di 'Frammenti di lei' che diventerà una serie Netflix.

Sempre per #StayHomeReadMore, sui social di HarperColins maratona di lettura dedicata a 'Ragazzo divora universo', esordio australiano di Trent Dalton, vincitore di numerosi premi letterari, arrivato nelle nostre librerie il giorno prima della chiusura.

HarperCollins ha aderito all'iniziativa Libri da Asporto, promossa dalla società di consulenza e marketing editoriale NW, progetto volto a sostenere le librerie indipendenti.