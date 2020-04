Keret, Aciman e Carlotto a #Leggiamoacasa

Etgar Keret, André Aciman, Jeanine Cummins, Isabel Allende, Massimo Carlotto, Stefania Auci, Sio, Erica Mou e Il Terzo Segreto di Satira. Sono tra i cantanti, illustratori, scrittori nazionali e internazionali che compongono il palinsesto social dal 6 al 12 aprile di #Leggiamoacasa, l'iniziativa messa in campo dalla più grande libreria italiana frutto della sinergia tra LaFeltrinelli.it e IBS.it, che in due settimane ha raggiunto oltre 4 milioni di persone. Autori e artisti del panorama culturale intervengono con pillole video video, suggerimenti di letture e conversazioni a più voci attorno ai libri e alle storie.

Tra gli eventi Antonio Forcellino che parla de 'Il fermaglio di perla' (Harper Collins), in occasione dei 500 anni dalla morte di Raffaello. Tra i dialoghi: Andrea Tarabbia e Michele Mari su 'Come si scrive e come si racconta il cinema', Antonello Saiz e Jonathan Bazzi su 'La rivoluzione è l'unica soluzione' e Claudio Strinati con Anna Rosa Strinati su 'La memoria di noi: un tesoro da riscoprire'. Tra i consigli di lettura quelli di Mario Brunello, Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso e Marta Perego. Laterza su #CasaLaterza (ANSA).