Premio 'Amo Questo Libro' a romanzo esordio Claire Lombardo

Claire Lombardo con il suo romanzo d'esordio, 'Mai stati così felici' (Bompiani), è la vincitrice della terza edizione del Premio 'Amo Questo libro'. Il riconoscimento è assegnato dalle libraie e dai librai della catena Giunti al Punto che conta 224 punti vendita in Italia. Circa 540 i votanti. Al concorso hanno partecipato i titoli usciti tra novembre 2019 e ottobre 2020 in Italia, senza distinzioni di generi.

'Mai stati così felici' è la storia di quarant'anni della famiglia Sorenson. Medico, lui, inquieta mamma di quattro figlie femmine, lei. Nata a Chicago, la Lombardo ha fatto l'assistente sociale e vive a Iowa City. Nel suo primo romanzo, che diventerà una serie tv, ci offre un affresco familiare di legami delicati, indissolubili, perennemente in bilico.

"Aumentare i lettori, diffondere e consigliare libri, stimolare la lettura e creare un rapporto di fiducia che duri nel tempo è l'essenza del nostro mestiere e ogni giorno le nostre libraie e i nostri librai fanno questo con energia e passione" spiega Jacopo Gori, direttore generale della catena.

"Scegliere 'Mai stati così felici' come vincitore del premio 'Amo Questo Libro' è stata una naturale conseguenza della nostra attività giornaliera: dalla votazione è emerso chiaramente che il libro di Claire Lombardo è stato il più consigliato ai nostri clienti e il più "amato" dalle nostre libraie" spiega Gori.

Il premio 'Amo Questo Libro' è parte delle molteplici iniziative di promozione alla lettura portate avanti dalle libraie e dai librai Giunti al Punto. Avendo eletto libro dell'anno 'Mai stati così felici', le libraie e i librai Giunti al Punto "si impegneranno a fare conoscere ancora maggiormente il titolo dedicandogli spazi in vetrina e suggerendolo come il libro che non potrà mancare sotto l'albero di Natale".