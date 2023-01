Francis Ford Coppola nega caos 'Megalopolis', 'sono soddisfatto'

(ANSA) - NEW YORK, 11 GEN - Francis Ford Coppola nega il caos 'Megalopolis' e dice invece di essere soddisfatto del punto in cui si trova la produzione del suo kolossal di fantascienza.

Qualche giorno fa diversi media americani avevano scritto che i costi del film, finanziato dallo stesso regista, erano lievitati ed inoltre c'era stato un esodo della troupe.

"Amo il mio cast, amo ciò che riesco ad ottenere ogni giorno, sono nei tempi e nei limiti del budget, questo è ciò che conta per me", ha dichiarato Coppola a Deadline dal set del film ad Atlanta. Il regista de 'Il Padrino' ha ammesso che ci sono stati dei cambiamenti per contenere i costi, come l'eliminazione della divisione effetti speciali (VFX), sostituita da una tecnologia sperimentale. "Questo è un bel film e lo è soprattutto perché il cast è fenomenale", ha detto ancora il regista a proposito delle critiche al film.

'Megalopolis' racconta la storia di un architetto che vuole ricostruire New York City come città utopica, dopo un disastro che l'ha rasa al suolo. Nel cast ci sono, tra gli altri, Adam Driver, Forest Whitaker, Laurence Fishburne, Jon Voight, Talia Shire, Shia LaBeouf e Dustin Hoffman. Nell'autunno del 2021, il regista ha deciso di avviare la produzione investendo 120 milioni di dollari di tasca propria, per la maggior parte ricavati dalla sua casa vinicola nel nord della California.

