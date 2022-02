Del Brocco, cinema su grande schermo per guardare oltre

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Oggi al Festival di Berlino debutta Leonora addio di Paolo Taviani, uno dei maestri indiscussi del nostro cinema, che a novant'anni ci regala un film potente e pieno di emozioni, l'unico a rappresentare l'Italia nella competizione per l'Orso d'Oro'', dichiara Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema che produce il film insieme alla Stemal Entertainment di Donatella Palermo. ''A Paolo Taviani - continua Del Brocco - va l'abbraccio affettuoso di Rai Cinema e 01 Distribution, sempre vicine al cinema d'autore, che con l'uscita italiana del 17 febbraio intendono incoraggiare il pubblico a tornare nelle sale per vivere un'esperienza non sostituibile''.

Sottolinea l'amministratore delegato di Rai Cinema che ''due anni di Covid hanno lasciato il segno sulle vite di tutti e vedere il cinema sul grande schermo può aiutare a guardare oltre: oltre la pandemia, oltre i piccoli schermi di casa, oltre l'orizzonte limitato e solitario delle visioni private''.

Aggiunge Del Brocco: ''Rai Cinema e 01 Distribution sono da sempre la casa del grande cinema e nemmeno nei giorni più bui abbiamo pensato di venir meno a questo obiettivo'' ricordando che ''sono pronti i film di Gianni Amelio, Gabriele Salvatores, Pietro Marcello, Pupi Avati, Michele Placido, Francesca Archibugi, Giorgio Diritti. Sono inoltre in cantiere i film di Marco Bellocchio, Matteo Garrone, Nanni Moretti, Roman Polanski, Susanna Nicchiarelli, Alice Rohrwacher, Edoardo De Angelis, Sydney Sibilia ed altri ancora. Di grande rilevanza anche i film di acquisizione di Martin Scorsese, Steven Spielberg, Pablo Larrain. Continueremo naturalmente a produrre e distribuire anche il cinema di grande intrattenimento, ma intendiamo rafforzare l'idea che il lavoro di Rai Cinema, 01 Distribution e dei produttori con cui lavoriamo è sempre a favore del cinema di qualità''. E conclude: ''Mandiamo un messaggio positivo a tutti coloro che lavorano nel mondo del cinema, vogliamo riannodare quel filo interrotto con il pubblico recuperando appieno la sua fiducia. Possiamo farlo tutti insieme, ne abbiamo la forza e la qualità". (ANSA).