Dakota, un cane è il migliore amico

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - La Samuel Goldwyn Films ha acquisito da WWPS i diritti di distribuzione negli Stati Uniti del film d'avventura per famiglie "Dakota" prodotto dalla Iervolino & Lady Bacardi Entertainment ("ILBE"), la società di produzione di Andrea Iervolino e Monika Bacardi. La pellicola verrà distribuita nelle sale a partire dal 1 aprile 2022 e a seguire su piattaforma. "Dakota" è interpretato da Abbie Cornish ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "Limitless", "Geostorm"), Lola Sultan (Netflix's "Yes Day", "Bernie the Dolphin" franchise), William Baldwin ("Backdraft", "Sliver"), Patrick Muldoon ("The Comeback Trail", "Starship Troopers") e Tim Rozon ("Surreal Estate", "Wynonna Earp").

Nel film, diretto da Kirk Harris e prodotto da Andrea Iervolino, Monika Bacardi, Danielle Maloni e Marty Poole con la sceneggiatura di Johnny Harrington ("Dead Awake"), Kate Sanders (Abbie Cornish) madre single e recentemente vedova, vive nella fattoria di famiglia in Georgia con la figlia Alex (Lola Sultan). La vita nella fattoria è una sfida e le cose si complicano quando il cane da combattimento Dakota arriva alla loro porta di casa consegnato dal sergente CJ Malcolm (Tim Rozon). CJ sta mantenendo una promessa fatta al suo amico e compagno veterano dell'Afghanistan Marine Clay Sanders (il defunto marito di Kate e padre di Alex) di portare Dakota a casa loro se fosse morto. Kate passa il suo tempo tra la fattoria e la gestione dei vigili del fuoco volontari. Dakota veglia sulla famiglia e diventa un eroe locale che aiuta in città. Dakota e il nonno di Alex (William Baldwin) hanno un legame speciale. Nel frattempo, lo sceriffo locale (Patrick Muldoon) scopre un vecchio segreto sepolto da tempo, ovvero che la fattoria Sander è preziosa e cerca di convincere Kate a vendergliela, pronto a tutto pur di mettere le mani su quella terra. Con l'aiuto della figlia e di Dakota, Kate si rende conto del vero valore della sua fattoria. E Dakota insegna ad Alex che non c'è niente di meglio di un cane come amico. (ANSA).