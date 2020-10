Leo Da Vinci, il cartoon italiano esce in sala in Cina

Leo da Vinci - il giovane Leo ideato e realizzato negli studios di Gruppo Alcuni - conquista la Cina.

Il film in animazione Leo Da Vinci - Missione Monna Lisa, continua il percorso di successo nel mondo, arrivando anche nei cinema cinesi; lo scorso 11 ottobre è stato presentato in una Première per la stampa e le autorità a Pechino e sarà nelle sale da domani venerdì 16 ottobre. Il lungometraggio per la regia di Sergio Manfio è riuscito nella non usuale impresa per un prodotto audiovisivo italiano di venir distribuito nella Repubblica Popolare Cinese. Rivolto a un target family, il film mixa avventura e commedia e ha come protagonista un inedito Leonardo Da Vinci in versione adolescente alla ricerca di un incredibile tesoro, contro un gruppo di pirati. Il film prodotto da Gruppo Alcuni arriva nel paese del Dragone distribuito da Enjoying Movie. Grazie a questo traguardo arrivano a 83 i paesi del mondo che hanno acquistato il film: dalla Spagna agli Stati Uniti, passando per Russia e Corea del Sud. (ANSA).