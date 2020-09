Un contest per gli 'Ennio Morricone' che verranno

Face2Face, ovvero gli autori di colonne sonore di domani incontrano i professionisti del Cinema. Il 15 settembre prossimo, a partire dalle ore 10.00, i finalisti del contest Arrangiami! 100 anni per il futuro incontreranno presso il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma registi, produttori, compositori, discografici, music supervisor e, più in generale, i professionisti del mondo delle colonne sonore.

Numerose le iscrizioni al contest, organizzato e promosso dal Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti insieme al Gruppo Editoriale Bixio: 436 in totale di cui in semifinale 8 musicisti che saranno annunciati proprio il 15 settembre in occasione del Face2Face.

I lavori dei partecipanti pervenuti entro il 30 giugno sono stati affidati ad una giuria di esperti che ha valutato arrangiamenti e rielaborazioni e ha selezionato gli 8 semifinalisti.



A partire dal 16 settembre e sino al 30 settembre, gli 8 semifinalisti potranno essere votati dalla giuria popolare attraverso una playlist caricata sul canale YouTube della Cinevox Record. Gli autori dei 3 brani che otterranno il maggior numero di voti potranno accedere alla finale che si svolgerà a Faenza il 3 ottobre ed esibirsi sul palco del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, manifestazione che quest’anno compie 25 anni Testimonial della premiazione saranno Claudio Simonetti, Claver Gold e Donella Del Monaco – Opus Avantra.



I brani degli 8 semifinalisti verranno pubblicati sulla piattaforma di Materiali Musicali del MEI. Il brano del primo classificato entrerà a far parte del catalogo Cinevox Record.