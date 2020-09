È morta Diana Rigg, fu l'unica mrs. Bond - VIDEO

E' morta a 82 Diana Rigg, attrice britannica nota per i ruoli interpretati in serie televisive di grande successo come The Avengers e più di recente (nei panni di Olenna Tyrell) come Game of Thrones, ma soprattutto per essere stata l'unica signora Bond in uno dei film della saga di 007 ( On Her Majesty's Secret Service del 1969). La notizia è stata confermata alla Bbc dalla figlia Rachael Stirling, attrice anch'ella.

Dame Dana, come veniva chiamata nel Regno Unito dopo aver ricevuto la decorazione dell'ordine dell'ex Impero britannico dalla regina, con titolo annesso, si è arresa al cancro che le era stato diagnosticato nel marzo scorso. "Ha trascorso gli ultimi mesi riflettendo felicemente sulla sua vita straordinaria, piena d'amore, di sorrisi e di un profondo orgoglio per quanto fatto nella sua professione", ha commentato Rachel Stirling.

GUARDA IL TRAILER di On Her Majesty's Secret Service del 1969