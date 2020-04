Anna Foglietta & friends, favole bimbi su instagram

Ogni bambino è il nostro bambino. È questa la frase attorno a cui si sono ritrovati tanti amici e artisti riuniti nella onlus "presieduta" da Anna Foglietta nel 2017 per sostenere la formazione scolastica dei bambini vittime della guerra siriana, che in questo momento decide di fare qualcosa per i nostri bambini.

Anna insieme agli amici con i quali è nata Every Child Is My Child Onlus, ha fortemente voluto un'iniziativa social speciale, creando degli appuntamenti quotidiani che vivranno sul profilo Instagram di @everychildismychild in diretta ogni giorno alle 17.00 a partire da oggi, mercoledì 1° aprile. Un'azione comune, volta come sempre a diffondere il messaggio del "fare del bene", che mette al centro i bambini e l'infanzia, in cui gli artisti che sostengono l'associazione presteranno i loro volti e le loro voci per leggere le favole di tutto il mondo e per stare insieme.

È proprio Anna Foglietta, presentata da Andrea Bosca e seguita da Massimiliano Bruno, a dare il via il 1 aprile alle 17.00 a questa iniziativa, che vuole tenere compagnia ai nostri bambini per un momento positivo di svago e di volo nel mondo delle favole.

Gli ospiti della diretta di giovedì 2 aprile, saranno Blu Yoshimi (Volevo vedere le lucciole) e Andrea Bosca mentre agli appuntamenti successivi, con un calendario in continuo aggiornamento, parteciperanno: Daniele Silvestri e Violante Placido, Caterina Guzzanti e Marco D'Amore, Paola Minaccioni e Tosca, Vinicio Marchioni e Anna Ferzetti, Vittoria Puccini e Ghemon, Edoardo Leo e Emma Marrone, Michela Cescon e Claudia Potenza, Marco Bonini e Lidia Vitale, Luca Barbarossa e Paolo Calabresi. (ANSA).