A Chiari si parla di passioni, tra cucina, viaggi e hobby

(ANSA) - CHIARI, 25 APR - Ultimo appuntamento il 26 aprile alle 17 con i Dibattiti di Book Tales, ideati e moderati da Paola Di Giampaolo, per condividere le esperienze e i consigli pratici degli esperti del settore editoriale su come raccontare nel modo più efficace i libri online. I Dibattiti sono un'iniziativa sviluppata dell'ambito di di Book Tales, progetto nato in occasione della nomina di Chiari Prima Capitale Italiana del Libro, promosso dal Comune di Chiari, in collaborazione con Rassegna della Microeditoria, ed organizzato dal CRELEB (Centro di Ricerca Europeo Libri, Editoria e Biblioteca) e dai Master in Editoria dell'Università Cattolica. In particolare, l'incontro conclusivo, dal titolo "Raccontare… le passioni, tra cucina, viaggi e altro ancora", vede la partecipazione di Francesca Aimar (Rizzoli, BUR, Fabbri), Rossella Biancardi (RCS MediaGroup) ed Eleonora Sacco (Painderoute.it) ed è rivolto a tutti coloro che desiderano narrare i propri hobby in un libro, in un blog o sui social network, o lavorando come ufficio stampa. L'incontro andrà in diretta streaming e poi sarà disponibile in differita sui canali Facebook e YouTube di Comune di Chiari, Chiari Capitale del Libro e su quelli dei Master in Editoria dell'Università Cattolica, di Rassegna della Microeditoria, Ansa e Libreriamo. (ANSA).