Book Tales, nei Dibattiti di Chiari si parla di fumetti

(ANSA) - CHIARI, 18 APR - Si parlerà di come comunicare in fumetti in ambiente digitale nel prossimo incontro online del 19 aprile dei "Dibattiti" di Book Tales, il progetto nato in occasione della nomina di Chiari Prima Capitale Italiana del Libro, promosso dal Comune di Chiari, in collaborazione con Rassegna della Microeditoria, e organizzato dal CRELEB (Centro di Ricerca Europeo Libri, Editoria e Biblioteca) e dai Master in Editoria dell'Università Cattolica.

L'incontro - che sarà in diretta streaming alle ore 17 e poi disponibile in differita sui canali Facebook e YouTube di Comune di Chiari, Chiari Capitale del Libro e su quelli dei Master in Editoria dell'Università Cattolica, di Rassegna della Microeditoria, Ansa e Libreriamo - è intitolato "Raccontare… i fumetti, tra graphic novel, manga & co": ideato e moderato da Paola Di Giampaolo, il dibattito vedrà la partecipazione di Loris Cantarelli, direttore editoriale di "Fumo di China", Michele Foschini, direttore editoriale e social media manager (BAO Publishing), Luigi Filippelli, editore, scrittore e fumettista (MalEdizioni), Marco Schiavone, editore e fondatore (Edizioni BD e J-Pop). Grazie al format interattivo, il pubblico potrà intervenire con dubbi e curiosità da rivolgere direttamente agli ospiti per esplorare in profondità il mondo dei fumetti, ormai sempre più vasto e al centro dell'interesse di tanti, sia per passione che per lavoro.