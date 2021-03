Book Tales, focus oggi su come parlare di libri ai giovani

Torna l'appuntamento con Book Tales, il ricco calendario di incontri in digitale dedicati alla comunicazione della lettura ideato dalla Città di Chiari (Brescia) in occasione del conferimento del titolo di Prima Capitale Italiana del Libro, questa volta con l'obiettivo di esplorare le modalità più efficaci per parlare di libri ai lettori più giovani. Nell'ambito del primo ciclo di incontri condotto da Edoardo Barbieri (direttore CRELEB Università Cattolica) con il coinvolgimento di alcuni protagonisti del libro in Italia, il 22 marzo viene organizzato "Parlare di libri… ai giovani": alle 17 Alice Urciuolo, autrice di "Adorazione" (66th and 2nd), Paolo Bontempo e Gianluca Dario Rota, autori di "Giugno" (Sperling & Kupfer), discuteranno insieme su quali siano le strade migliori per raccontare i libri ai ragazzi e per farli innamorare della lettura. L'incontro potrà essere seguito sui canali facebook del Comune di Chiari e della Rassegna della Microeditoria.

Qui per seguire l'incontro in diretta:

I tre autori coinvolti nell'incontro sono tutti giovani e abituati a parlare alla loro generazione: Urciuolo, classe 1994, affianca al lavoro di editor quello di scrittrice e ha incentrato il suo primo romanzo sull'adolescenza come tema universale; Bontempo e Rota, il primo nato nel 1996 e il secondo nel 1993, con i loro due titoli di narrativa young adult (oltre a "Giugno", anche "Il dio dei gatti è immortale") sono riusciti a raccontare sogni, delusioni e sfide dei Millennials.