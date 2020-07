Intera saga Gomorra sbarca negli Usa su Hbo Max

In attesa delle riprese della nuova stagione che partiranno a breve, l'intera saga di Gomorra trova casa negli Stati Uniti su HBO Max. Presentati appena ieri i palinsesti della prossima stagione, Sky vede coronare il successo ormai globale del suo titolo più rappresentativo:"Non vediamo l'ora di offrire al pubblico americano la possibilità di immergersi nelle storie di questo gioiello della serialità internazionale", ha commentato l'Head of Original Content di HBO Max, Sarah Aubrey, nell'annuncio diffuso oggi per l'arrivo, in esclusiva, nel catalogo del nuovo servizio di streaming della tv via cavo americana di tutte le stagioni della serie italiana che ha battuto ogni record, prodotta da Sky e Cattleya e distribuita da Beta Film. Gomorra si conferma così la più internazionale delle nostre serie, forte dell'apprezzamento di pubblico e critica di più di 190 territori in tutto il mondo, nella recente classifica del New York Times al quinto posto fra le serie TV non americane più importanti del decennio appena trascorso.

Le quattro stagioni - fa sapere Sky - finora disponibili, ben 48 episodi, sbarcheranno sulla piattaforma streaming di HBO - dove arriverà anche la quinta - insieme a L'Immortale, il grande successo targato Cattleya e Vision Distribution, diretto da Marco D'Amore, che fa da ponte fra la quarta e la quinta attesissima stagione della serie, le cui riprese partiranno a breve.

La serie Sky Original, ispirata dal bestseller di Roberto Saviano, è stata fra le primissime produzioni internazionali a dimostrare che "Local is the new global", come le storie locali possano davvero diventare universali. Il debutto della serie su HBO Max conferma e valorizza, quindi, le potenzialità di un prodotto in grado di parlare la lingua della migliore serialità mondiale. Per Nicola Maccanico, EVP programming Sky Italia "Gomorra ha subito avuto la capacità di superare i confini nazionali, affermandosi come racconto di genere universale", che prosegue "Siamo molto orgogliosi di veder debuttare questo gioiello italiano sul prestigioso palcoscenico di HBO Max". Per Riccardo Tozzi, fondatore e presidente di Cattleya, il debutto della serie sulla piattaforma streaming di proprietà di Warner Media rappresenta "il culmine del suo incredibile viaggio su scala globale" e manda "un segnale molto positivo a tutta l'industria italiana dell'audiovisivo".

Il successo in tutto il mondo di Gomorra ha guadagnato i riflettori della ribalta internazionale a un cast di attori che all'epoca della prima stagione erano in buona parte del tutto o quasi esordienti. Oltre ai successi anche dietro la macchina da presa di D'Amore (che ha diretto anche alcuni episodi della quarta stagione di Gomorra ed è stato candidato ai David di Donatello come miglior regista esordiente per L'Immortale), basti pensare al percorso di Salvatore Esposito, nel cast della serie fin dalla prima stagione nei panni di Genny Savastano, che forte dell'esperienza sul set italiano della serie è stato scelto per far parte del cast della nuova stagione di Fargo, serie cult ispirata alle atmosfere del celeberrimo film dei fratelli Coen, qui produttori esecutivi, girata in USA e prossima al debutto (in Italia su Sky in autunno).

Scritta da Leonardo Fasoli, Stefano Bises e Maddalena Ravagli con Ludovica Rampoldi, Giovanni Bianconi, Filippo Gravino, Enrico Audenino, Monica Zapelli e naturalmente Roberto Saviano, Gomorra ha visto avvicendarsi diversi registi dietro alla macchina da presa delle varie stagioni: varata da Stefano Sollima, e proseguita con Francesca Comencini, Claudio Cupellini, Marco D'Amore, Claudio Giovannesi, Enrico Rosati e Ciro Visco. Con loro un cast ormai celebre: Marco d'Amore, Salvatore Esposito, Fortunato Cerlino, Maria Pia Calzone, Cristiana Dell'Anna, Arturo Muselli, Cristina Donadio, Ivana Lotito, Loris De Luna e Marco Palvetti. (ANSA).