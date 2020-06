Weekend cinema in home video in attesa delle sale

Ancora una settimana in attesa che le sale tradizionali riaprano. Intanto il cinema in casa, in tutte le sue forme, prende piede e continua ad offrire occasioni di scoperta e riscoperta. Eccone alcune tutte immediatamente disponibili in Bluray o dvd.

- 1917 di Sam Mendes con Dean-Charles Chapman, George Mackay, Daniel Mays. Un episodio marginale della prima guerra mondiale (una staffetta con due soldati deve raggiungere in breve tempo un comando inglese con l'intento di evitare una micidiale trappola dei tedeschi) diventa l'esemplare allegoria della guerra e della sua follia. Ispirato a una storia vera che appartiene alla memoria del regista e di suo nonno, il film è anche un saggio di virtuosismo tecnico perché la cinepresa sembra non abbandonare mai, nemmeno per un semplice stacco d'inquadratura i suoi protagonisti mentre il racconto è scandito dall implacabile passare delle ore dopo le quali la catastrofe appare inevitabile. - JOJO RABBIT di Taika Waititi con Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Thomasin McKenzie. Un ragazzino di 10 anni, ormai totalmente imbevuto dalla propaganda hitleriana, ma timido e preda del bullismo dei suoi amici, si confida e consola col suo amico immaginario. Accade a tanti ragazzi, ma in questo caso l'amico saggio e buono è direttamente Adolf Hitler. E quando Jojo incontra una ragazzina ebrea che molto gli piace il conflitto si fa lacerante. Il timo da commedia si addice all'australiano Taika Waititi di origini ebraiche, ma ciò non ha smorzato sterzanti polemiche sulla scorrettezza "politica" dell'assunto e quando la commedia diventa dramma il confronto con "La vita è bella" non gioca a favore di "Jojo Rabbitt".

- JUDY di Rupert Goold con Renee Zellweger, Jessie Buckley, Rufus Sewell. Gli ultimi, travagliati anni della grande diva hollywoodiana, ormai sul viale del tramonto nonostante alcuni film iconici girati proprio in quegli anni. Judy Garland ha accettato una tournée in Gran Bretagna ma le scritte amorose, la lontananza dalla famiglia, gli insuccessi uniti ai dolori fisici e all'eccesso di psicofarmaci trasformano questo tempo in un calvario personale.

- FAST AND FURIOUS 1-8, il cofanetto di Rob Cohen, John Singleton, Justin Lin e altri ke con Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez. Per chi ama il genere ecco un'offerta limitata in cofanetto della celebre e ormai longeva saga che dura da 20 anni con 8 episodi (e uno spin off) da Los Angeles a Tokyo, da Rio a Londra, da Cuba a New York e in giro per l'America. Fin dal primo episodio campeggiano i due personaggi principali Toretto e Brian O'Conner. Dopo la morte di quest'ultimo (Paul Walker) la serie proseguirà con il solo Toretto è una serie di star disponibili di volta in volta.

- MELANCHOLIA di Lars Von Trier con Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland. La fine del mondo, a causa di una meteora, attesa come palingenesi da un gruppo di umani riuniti insieme. Il cupo pessimismo dell'autore danese raggiunge qui un vertice che si accoppia a una bellezza formale per lui insolita.

Per molti si tratta del suo capolavoro.

- HAMMAMET di Gianni Amelio con Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, Luca Filippi. Impressionante prova d'attore per il protagonista che, con l'aiuto di un quotidiano è massacrante lavoro di trucco, si trasforma con incredibile verosimiglianza nel Bettino Craxi degli ultimi giorni dell'esilio in Tunisia.

Amelio ricorre a un personaggio di fantasia (un giovane che si infiltra nella casa dell'ex leader politico), ma tiene dritta la barra della ricerca storica e pone più domande di quante risposte sia disposto a dare. Ne esce uno sguardo lucido sul nostro passato recente e un ritratto umano di tragicità scespiriama.

- L'AMICA GENIALE 2 di Saverio Costanzo e Alice Rohrwacher con Margherita Mazzucco, Gaia Girace, Giovanni Amura. La seconda stagione televisiva della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante non delude le attese accompagnando le due giovani protagoniste in una difficile crescita lungo un adolescenza che coincide con la crescita del Paese sullo sfondo del dopoguerra e della rinascita (ANSA).