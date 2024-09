Aereo biposto partito dal Modenese disperso in Appennino

Un aereo da turismo biposto partito ieri mattina da Pavullo nel Frignano (Modena) risulta disperso in Appennino e l'ultima segnalazione dei radar lo avrebbero localizzato in zona Sassalbo, comune di Fivizzano, in provincia di Massa Carrara. Il velivolo era occupato da tre persone di nazionalità francese. Era partito dall'aeroporto 'Paolucci' di Pavullo nel Frignano (Modena) e diretto in Francia.

L'Ufficio Territoriale del Governo di Massa ha affidato il coordinamento degli assetti aerei di ricerca all'Aeronautica militare, mentre le squadre del corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sono state attivate, dalla serata di ieri, nella bonifica di alcune zone montuose tra il comune reggiano di Ventasso e quello parmense di Monchio delle Corti. Da questa mattina invece le ricerche si sono concentrate solamente sul versante parmense, e più precisamente nel comprensorio di Prato Spilla, nel comune di Monchio. Purtroppo, fa sapere il Saer, le attuali condizioni meteorologiche, con pioggia, vento forte e scarsa visibilità, rendono particolarmente difficoltose le operazioni di ricerca, escludendo al momento l'impiego di elicotteri.

