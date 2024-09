Maltempo: allerta rossa in Emilia-Romagna, domani scuole chiuse

Peggiorano le condizioni meteo in Emilia-Romagna e l'allerta da arancione diventa rossa per tutto domani fino alla mezzanotte del 20 settembre. La Romagna rivive l'incubo alluvione. Le piogge continue, diffuse sul territorio non è previsto si attenuino fino a domani pomeriggio e c'è il rischio che possano provocare frane, straripamenti, ruscellamenti.

Domani, 19 settembre, le scuole rimarranno chiuse nelle quattro province emiliano-romagnole interessate dall'allerta rossa: Bologna, Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna. Ciascun Comune emetterà una specifica ordinanza, che interesserà tutte le scuole dalle elementari in su. Potranno esserci distinguo per nidi e materne.

"Quello che stiamo cercando di mettere in atto sono i comportamenti migliori per la nostra popolazione: evitare tutti gli spostamenti in questo momento riteniamo che sia la cosa migliore". Lo ha detto la presidente facente funzione della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo. "Chiedo anche di consentire eventualmente a tutti i lavoratori che possono usufruire dello smart working domani di evitare degli spostamenti e quindi di rimanere nelle proprie abitazioni", aggiunge Priolo.

