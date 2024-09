Maltempo, trovato il corpo del vigile del fuoco disperso nel Foggiano

È stato ritrovato il corpo del caporeparto dei vigili del fuoco intervenuto ieri sera insieme ai colleghi per aiutare automobilisti rimasti in panne dopo essere stati sorpresi da una bomba d'acqua abbattutasi nel Foggiano. A quanto si è appreso, il cadavere è stato rinvenuto in un canale che costeggia la statale 89 tra San Severo ed Apricena. Il pompiere faceva parte del gruppo dei Vigili del fuoco partito da Foggia.

Era prossimo alla pensione Antonio Ciccorelli e avrebbe compiuto 60 anni tra un mese. Era a bordo di un fuoristrada insieme a un collega quando il mezzo è stato trascinato via dall'acqua. L'altro pompiere è riuscito a uscire dal mezzo ed è stato recuperato dai colleghi. Si trova in ospedale a San Severo e nelle prossime ore sarà dimesso. Il corpo del caporeparto è stato ritrovato all'interno del fuoristrada nei pressi di un canale a circa 700 metri dal luogo in cui la piena li ha sorpresi.

"Sono profondamente addolorato per la tragica scomparsa del caporeparto dei Vigili del fuoco la cui auto è stata travolta dalla piena di un torrente mentre, con la sua squadra, era impegnato nel foggiano per prestare soccorso alla popolazione dopo che un'ondata di maltempo aveva colpito il territorio", ha dichiarato il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi. "Ai suoi familiari e a tutto il Corpo - ha aggiunto - esprimo la mia vicinanza e le mie più sentite condoglianze. Al collega che era nell'autovettura, rimasto ferito e ricoverato in ospedale, gli auguri di una pronta guarigione".

