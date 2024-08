In 4 su una Smart che si ribalta a Giugliano: muore una bimba. Alla guida un uomo senza patente

Incidente mortale a Giugliano in Campania, nel Napoletano: in via Domitiana, una smart Fortwo con a bordo quattro persone (una coppia e le due figlie della donna) si è ribaltata per cause ancora da accertare.

Una delle bambine, di otto anni appena, è morta a causa dell'impatto.

Un'altra minore di 16 anni è in ospedale a Pozzuoli per probabili fratture; la madre è in osservazione nello stesso ospedale mentre per l'uomo alla guida qualche escoriazione. Il tratto di strada è stato momentaneamente interdetto al transito.

Secondo quanto è emerso dai primi accertamenti, l'auto era senza assicurazione ed il conducente senza patente. Sulla Smart Fortwo viaggiavano in quattro: la mamma, le due piccole ed il compagno della donna che non è il papà delle bimbe e che era alla guida dell'auto. Pare che la 16enne fosse seduta nel piccolo bagagliaio posteriore e la vittima in braccio alla madre sul sedile lato passeggero.

I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni passanti poi dal 118.

Sono molti, tuttavia, gli incidenti sulle strade italiane in quest'ultimo fine settimana di agosto.

Nel Ragusano, a Vittoria, un'automobile si è scontrata, intorno alle 22 di ieri, con un monopattino. Nell'impatto sono rimasti feriti due giovani tunisini che si trovavano sul monopattino e che sono morti dopo il trasporto negli ospedali di Vittoria e Ragusa.

A Viareggio, invece una donna di 46 anni ha perso la vita dopo che lo scooter che stava guidando si è scontrato con un'auto Dacia Sandero, condotta da un ventottenne e con un'altra persona a bordo. Il conducente è stato portato all'ospedale Versilia per essere sottoposto all'alcool test.

Un giovane di 22 anni, residente in provincia di Reggio Emilia, è morto nelle prime ore della mattina, in un incidente stradale avvenuto sulla via Emilia a San Prospero (Parma). A quanto si apprende la sua auto di grossa cilindrata è finita a forte velocità sul marciapiede e si è schiantata contro un semaforo, senza coinvolgere altri veicoli. Il giovane sarebbe morto sul colpo.

Un giovane è morto, altri due sono feriti in maniera seria a causa, invece, dello scontro frontale avvenuto questa mattina intorno alle 5 lungo la via dei Monti Lepini, la Regionale che collega Frosinone con Latina. È accaduto al Km.14, qui si sono scontrate con violenza una Peugeot nera guidata da un 21enne di Frosinone - morto poco dopo - che viaggiava con un suo amico di 20 anni, anche lui del capoluogo, con una Fiat Panda grigia guidata da un 30enne di Ceprano elitrasportato al Gemelli di Roma in codice rosso.

Lega: 'Il nuovo codice fermerà la strage'

"La notizia del terribile incidente stradale a Giugliano in Campania dove ha perso la vita una bambina di appena 8 anni, lascia tutti sconvolti e pieni di rabbia. L'auto su cui viaggiava la piccola e gli altri tre componenti della famiglia, infatti, era omologata per due persone, senza assicurazione e il conducente non aveva la patente. L'ennesima tragedia frutto di una serie di leggerezze alla guida e di gravi irresponsabilità, che con tutta probabilità poteva essere evitata". Lo scrive in una nota Severino Nappi, capogruppo Lega nel Consiglio regionale della Campania.

"Il nuovo Codice della Strada, già approvato alla Camera e in attesa dell'ultimo passaggio al Senato prima di diventare legge, con più prevenzione, educazione stradale vera, norme aggiornate e sanzioni severe per i comportamenti pericolosi, contribuirà a fermare questa strage sulle nostre strade - sottolinea -. Noi della Lega facciamo e faremo tutto il possibile per vincere questa sfida per la vita, dove ognuno è chiamato fare la sua parte, con responsabilità e buonsenso. Una preghiera per la sorella di 16 anni rimasta gravemente ferita e che sta lottando per la vita".

