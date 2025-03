Cc ucciso, appello ter per Hjort per ridurre pena

La Cassazione ha disposto un nuovo appello, il terzo, per Gabriele Natale Hjort, il cittadino americano coinvolto nell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, limitatamente al trattamento sanzionatorio. I giudici saranno chiamati a valutare al ribasso l'accusa di concorso anomalo in omicidio. Hjorth era stato condannato a 11 anni e 4 mesi. Per l'imputato è stata riconosciuta come irrevocabile la penale responsabilità.

In accoglimento del ricorso delle parti civili la Corte di cassazione ha, altresì, annullato la sentenza di appello bis agli effetti civili, nei confronti sia di Hjorth che di Finnegan Lee Elder, condannato in via definitiva a 15 anni e due mesi, e ha, infine, dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale.



