Scontro tra auto e scooter, donna muore a Viareggio

Incidente stradale mortale stamani a Viareggio (Lucca). A perdere la vittima una donna di 46 anni, di origine romena e residente a Torre del Lago: viaggiava in sella al suo scooter quando si è scontrata con un'auto Dacia Sandero, condotta da ventottenne e con a bordo un'altra persona.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 6:30 all'incrocio tra via Buonarroti e via Leonardo da Vinci. La vettura si è poi fermata a diversi metri di distanza da dove è avvenuto l'impatto che è stato molto violento: lo scooter si è spezzato in più punti. Il conducente è stato portato all'ospedale Versilia per essere sottoposto all'alcol test.

La strada è rimasta chiusa per oltre 4 ore per consentire alla polizia municipale di effettuare i rilievi per rimuovere i mezzi e bonificare l'asfalto. Sono intervenute l'auto medica e un'ambulanza della Misericordia di Lido di Camaiore. I residenti della zona evidenziano la pericolosità' dell'incrocio per il quale, si spiega, sarebbero necessari dossi o un semaforo.





