In auto contro un semaforo, morto un 22enne nel Parmense

Un giovane di 22 anni, residente in provincia di Reggio Emilia, è morto nelle prime ore della mattina, in un incidente stradale avvenuto sulla via Emilia a San Prospero (Parma).

A quanto si apprende la sua auto di grossa cilindrata, è finita a forte velocità sul marciapiede e si è schiantata contro un semaforo, senza coinvolgere altri veicoli, mentre percorreva la statale in direzione Sant'Ilario d'Enza. Il giovane, che si chiamava Riccardo Fanti, sarebbe morto sul colpo.

Per consentire i soccorsi la via Emilia è rimasta chiusa per alcune ore.

In Emilia-Romagna è stato un fine settimana funestato dalle tragedie in strada, con molte giovani vite spezzate.



