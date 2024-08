Incidente moto-auto in Trentino, muore un 71enne

Incidente mortale lungo la Sp1 del lago di Caldonazzo, in Trentino. Verso le 12.30 un'auto si è scontrata con una moto lungo la strada provinciale, all'altezza dell'abitato di Valcanover, frazione di Pergine. La persona che guidava la moto, un 71enne di Caldonazzo, ha perso la vita. Sul posto è intervenuta la polizia locale Alta Valsugana, che cura i rilievi dell'incidente, insieme ai vigili del fuoco di Pergine e al personale di Trentino emergenza. I veicoli sono stati posti sotto sequestro dall'autorità giudiziaria.

Si tratta del secondo incidente mortale in moto. Ieri sera ha perso la vita in un incidente stradale un motociclista di 26 anni, Eugenio Boschi, di Villa Lagarina. Il ragazzo si trovava lungo la strada provinciale del Brocon, al chilometro 21, quando ha perso il controllo del veicolo ed è finito in una scarpata facendo un volo di circa 50 metri.



