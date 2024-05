Campi Flegrei: Castel di Sangro prepara aree di accoglienza

Il Comune di Castel di Sangro (L'Aquila) metterà a disposizione, qualora fosse necessario, tre aree di accoglienza per eventuali sfollati dalla zona dei Campi Flegrei dove da lunedì è in corso uno sciame sismico. "Ci siamo mossi da tempo. Dal mese di aprile abbiamo approntato un sistema di sicurezza che ci consentirà di gestire e accogliere gli sfollati, se ne ce sarà bisogno" dichiara all'ANSA il sindaco, Angelo Caruso, che è anche presidente della Provincia dell'Aquila.

Nelle aree - nelle zone parco acquatico, campi da tennis e palazzetto dello sport - potranno essere accolte fino a tremila persone. Nell'area della comunità montana sarà attrezzata, sempre in caso di necessità, l'area per le registrazioni.

Disponibilità anche da parte di proprietari di case private e strutture ricettive.



