Il padre di Falcinelli, non rilascio dichiarazioni

"Della vicenda se ne stanno occupando l'ambasciata e il consolato. Grazie per l'interessamento ma non rilascio dichiarazioni": così all'ANSA Fulvio Falcinelli, il papà di Matteo, il venticinquenne di Spoleto vittima di un violento trattamento della polizia di Miami dopo l'arresto. Raggiunto telefonicamente, il padre non ha voluto quindi commentare in alcun modo la vicenda, demandando il tutto all'attività diplomatica che si è mossa a seguito della denuncia della madre del giovane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA