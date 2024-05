Oggi l'interrogatorio di Impagnatiello a un anno dal delitto

È arrivato in aula Alessandro Impagnatiello, che oggi sarà interrogato davanti alla Corte d'Assise di Milano nel processo in cui è imputato per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano. La 29enne, al settimo mese di gravidanza è stata uccisa esattamente un anno fa, il 27 maggio del 2023, nella sua abitazione a Senago nel Milanese, dove il compagno l'avrebbe colpita con 37 coltellate.

Nell'aula, davanti alla quale già dalle 8.30 c'era una fila di giornalisti e curiosi, sono arrivati anche i familiari della vittima, tra cui la mamma Loredana e la sorella Chiara, che si sono strette in un forte abbraccio. Presente anche il fratello Mario e alcuni cugini.



