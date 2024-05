Tamponamento tra bus con studenti, cinque feriti nell'Avellinese

E' di cinque feriti il bilancio di un tamponamento tra due bus che trasportavano studenti diretti a Sant'Angelo dei Lombardi e Calitri, in provincia di Avellino. Nel violento impatto è rimasto ferito l'autista del bus che ha tamponato e due ragazzi rimasti incastrati nei sedili. Contusioni anche per l'altro autista e un altro studente. L'incidente è avvenuto stamattina poco dopo le 7:30 sulla strada provinciale 91 in direzione di Bisaccia. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Avellino, Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi. Nessuno è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi, i Vigili del Fuoco e le ambulanze del 118.



