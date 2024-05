La metro B/B1 e la linea C di Roma proseguono il servizio, mentre la metro A è in chiusura. Lo rende noto Atac, facendo un punto sullo sciopero dei trasporti proclamato per oggi da alcune sigle sindacali. Prosegue il suo servizio la tramvia Termini-Centocelle mentre sulla rete di superficie, dice ancora l'azienda, sono possibili riduzioni delle corse.



