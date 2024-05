Codacons presenta esposto per frasi di Vannacci sui disabili

Il Codacons annuncia di avere presentato in 104 procure un esposto in merito alle dichiarazioni del generale Roberto Vannacci, candidato alle Europee per la Lega, in tema di scuola e disabilità.

Nell'esposto l'associazione consumatori chiede alla magistratura "di aprire una indagine alla luce di possibili fattispecie penalmente rilevanti come quella di 'propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa", è detto in una nota.

"Non vogliamo entrare nel merito delle scelte politiche del Generale, e in tale sede non contestiamo la sua candidatura alle prossime elezioni europee né intendiamo interferire sulle preferenze di voto degli italiani - chiarisce il Codacons -.

Tuttavia alcune affermazioni attribuite a Vannacci, per la loro gravità e pericolosità, impongono un intervento della magistratura volto ad accertare se le stesse possano costituire un reato così come previsto dal nostro ordinamento. In particolare desta allarme la frase sulle classi separate per i disabili".



