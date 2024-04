Scossa di magnitudo 3.1 nella zona del Vesuvio

Una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata nell'area del Vesuvio. A darne notizia è l'Ingv (istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) che sul suo sito informa come il terremoto si sia verificato alle 5.55 di questa mattina.

Una parte dei residenti nei comuni vesuviani ha avvertito il movimento tellurico, specie coloro che abitano negli appartamenti posti ai piani alti. Non è questa l'unica scossa registrata dalla strumentazione dell'istituto nell'area del cratere: stando ai dati forniti dall'Ingv, altri due terremoti di magnitudo inferiore si sono verificati alle 6.17 (1.9) e 6.19 (magnitudo 1.0).

Ieri una forte scossa era stata registrata nella zona dei Campi Flegrei (3.9 l'intensità), zona quest'ultima dove è in corso da tempo uno sciame sismico. Il terremoto era stato avvertito anche in diversi quartieri di Napoli e sull'isola di Ischia.

Anche questa mattina si segnalano terremoti in questa zona: alle 6.54 un movimento di magnitudo 1.7 nell'area dei Campi Flegrei è stato individuato dai sismografi dell'Ingv, mentre in precedenza altre due scosse sono state registrate dalle strumentazioni, entrambe alle 5.50 (rispettivamente di magnitudo 1.0 e 1.1). Non si segnalano al momento danni a cose e persone.



