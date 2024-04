Strage discoteca: la sentenza prevista il 17 giugno

Arriverà a sentenza il 17 giugno prossimo il processo 'bis' per la strage della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo (Ancona), in cui morirono nella notta tra il 7 e l'8 dicembre 2018 cinque minorenni e una mamma di 39 anni, schiacciati dalla calca dopo che era stato spruzzato uno spray al peperoncino nel locale. Si tratta del procedimento relativo ala sicurezza della discoteca e ai permessi rilasciati per la sua apertura. Per gli imputati la la Procura di Ancona ha chiesto condanne per quasi mezzi secolo, tra loro ci sono i componenti della commissione di pubblico spettacolo. Sono invece ormai definitive le condanne per la cosiddetta banda dello spray, che usarono la sostanza urticante per creare confusione e rubare collanine e monili.



